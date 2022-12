Danas hladno mestimično sa snegom, najviša dnevna temperatura 6 stepeni

Prema prognozi RHMZ, danas će u Srbiji biti hladno, na severu pretežno sunčano, a u ostalim delovima zemlje umereno do potpuno oblačno, mestimično sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Posle podne u zapadnim i centralnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od -3 stepena na severu do 4 stepena na istoku, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno sa slabim snegom. Pre podne prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren,