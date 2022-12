Kriza na Kosovu može da izazove izbore u Srbiji: Usijanje na Blic TV: "Amerika nam donosi tektonske promene!" Poslanici se posvađali usred emisije: "Ja sam vas bezobrazno prekinula"

- Različita dešavanja na KiM mogla bi da dovedu do raspisivanja novih izbora. Amerikanci najavljuju da će se situacija rešiti do kraja marta 2023. godine, potpisali mi to ili ne, i to može dovesti do tektonskih promena - kaže za Blic TV Vladimir Pejić iz agencije "Faktor plus", koji ističe da i uvođenje sankcija Rusiji može dovesti do određenog talasanja.

Snežana Paunović iz SPS-a, Stefan Jovanović iz Narodne stranke i Vladimir Pejić gostuju u emsiji "Jasno! Kao dan" na Blic televiziji, na MTS kanalu 115, gde govore o gorućim političkim pitanjima u Srbiji, pre svega na Kosovu. Pejić je u emisiji kod autorke Ivane Mastilović Jasnić predstavio najnovije rezultate istraživanja javnog mnjenja. Prema poslednjoj anketi, rezultati bi bili slični minulim izborima, s tim što se desničarske stranke kotiraju nešto slabije. SNS