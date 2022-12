Novi detalji ubistva u Boru: Kinez preklao kolegu u sekundi iz bizarnog razloga?! Nije bežao, mirno sačekao policiju da se preda

BOR - U Boru je noćas ubijen kineski radnik kompanije "Jinšan konstrakšn", C.H. (39), a borska policija je zbog sumnje da je počinio ovo ubistvo uhapsila Kineza L.

L. (40). Osumnjičenom L.L. je određen pritvor do 48 sati, a on će se do saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru nalaziti u pritvoru u Okružnom zatvoru Zaječar. - Prema našoj proceni, koja još nije zvanična, ubistvo se dogodilo oko 23.30, nakon svađe osumnjičenog i ubijenog. Više javno tužilaštvo u Zaječaru obavešteno je o ovom događaju pola sata nakon ponoći. Odmah je na lice mesta izašao naš tužilac koji je naložio obdukciju. Zasad sumnjamo da je nakon