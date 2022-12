RHMZ najavio vremenski rolerkoster! Od minusa do prolećnih temperatura: Ima svega - Red snega pa kiše i sunca?

RHMZ je najavio da nas u narednom periodu čeka promenljivo vreme.

RHMZ je najavio da nas u narednom periodu čeka promenljivo vreme. Danas 13.12. će u većini krajeva Srbije biti pretežno sunčano, a samo na jugu umereno oblačno i hladno uz slab i umeren jutarnji mraz sa temperaturama od -8 do 0 °S i lokalno maglu. Dnevna temperatura od 0 do 6 °S. U sredu 14.12. ujutro hladno uz slab i umeren mraz. U toku dana na severu Srbije pretežno oblačno i uglavnom suvo, a padavine se očekuju u krajevima južno od Save i Dunava od 10 do 20 mm