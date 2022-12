Ugašen požar u magacinu repromaterijala u Temerinu, nema povređenih

Požar koji je sinoć izbio oko jedan sat posle ponoći u magacinu elektromaterijala u Temerinu zajednčki su ugasile ekipe vatrogasaca iz Temerina i Novog Sada.

Povređenih nije bilo. Nakon izbijanja požara u Novosadskoj ulici došlo je i do eksplozije, navodi portal 021.rs. Prema saznanjima RTS-a, gorelo je 450 kvadrta magacinskog prostora kao i radionica u kojoj se nalazilo bure sa naftom koje je eksplodiralo i dva automobila. Na terenu je bilo 14 vatrogasaca sa osam vozila. Materijalna šteta na objektu je velika, ali brzom intervencijom