Ugašen požar u Temerinu, nema povređenih - gorela radionica za građevinske mašine

Požar koji je posle ponoći izbio u dva spojena domaćinstva u Novosadskoj ulici u Temerinu, ugašen je, a vatrogasne ekipe i dalje dežuraju zbog skrivenih žarišta.

Povređenih nije bilo. Kako su za Euronews Srbija naveli u MUP-u, dojavu da se dogodio požar dobili su pola sata posle ponoći. U gašenju je učestvovalo 14 vatrogasaca sa osam vozila iz Temerina, Novog Sada, Srbobrana i Žablja. Kako nezvanično saznajemo, gorela je radionica za građevinske mašine u kojoj su se nalazila dva automobila i skladištena nafta, kao i jedan magacin sa elektromaterijalom. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Vatrogasci