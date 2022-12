Spremni za još jedno čudo? Sve o meču Francuska - maroko! Gde je prenos, ko su povređeni i ko sudi ovaj meč!

Drugo polufinale odigraće ekipe Francuske i Maroka, da li "lavovi sa Atlasa" mogu do još jednog iznenađenja u Kataru?

Drugo polufinale odigraće ekipe Francuske i Maroka, da li "lavovi sa Atlasa" mogu do još jednog iznenađenja u Kataru? Argentina čeka protivnika u finalu, biće to bolji iz meča Francuske i Maroka. Ove dve reprezentacije odmeriće snage na stadionu "Al Bajt" u sredu 14. decembra od 20 časova. Maroko je još jednom senzacijom i pobedom nad Portugalom (1:0) uspeo da se domogne polufinala i obezbedi mesto u istoriji kao prva afrička reprezentacija koja je došla do ove