Preko ovoga ne može sebi da pređe

Nenad Macanović Bebica plakao je jer je pljunuo Miljanu Kulić, a Marija Kulić ga je tešila i poručila da je ona to zaslužila. - Pa šta ako si je pljunuo? Ona zasluži to - rekla je Marija. Printscreen - Što plačeš Bebice? - pitoa je Mića. TO SMO TI I JA Zola prebacio Miljani što Bebici daje lažnu nadu, ona ga ubeđuje da ga je zauvek ostavila