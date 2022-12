Već sutra ujutro po: 5.000 dinara na računima mladih Kreće isplata državne pomoći: Ko je prvi na listi

Svi mladi od 16 do 29 godina koji su se prijavili za novu državnu pomoć od 5.000 dinara mogu očekivati već sutra novac na svom računu. Isplata će trajati od 16. do 20. decembra. Prijava je počela 1. decembra i traje još danas. Svi koji se još uvek nisu prijavili mogu to uraditi na portalu Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs.

"Zakon koji reguliše ovo pitanje je stupio na snagu 20. novembra i taj datum se upravo uzima kao presečni kada je reč o tome ko ispunjava uslove za ovu pomoć", objasnio je ministar finansija Siniša Mali. "Prijavljivanje je jednostavno, kao i ranije, broj lične karte i matični broj, izaberete banku u koju ćemo da uplatimo novac i mi ćemo već od 16. do 20. decembra svima isplatiti", kazao je Mali. Naveo je nedavno i da je prve dve pomoći od po 100 evra primilo