Danas poslednji dan za prijavu mladih za pomoć države od 5.000 dinara, isplata sutra

Rok za prijavu mladih za pomoć države u iznosu od 5.000 dinara ističe danas, a oni koji ispunjavaju uslove, a još se nisu prijavili to mogu da urade preko portala Uprave za trezor. "Još danas do ponoći možete da se prijavite za jednokratnu pomoć države od 5.000 dinara, putem portala Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs.

Do danas se prijavilo 942.000 mladih. Isplata kreće sutra, u petak 16. decembra. Nastavljamo da podržavamo naše građane", objavio je ministar finansija Siniša Mali na Instagramu. Pravo na ovu pomoć imaju mladi između 16 i 29 godina i neophodno je da se prijave bez obzira da li su se ranije već prijavljivali za dobijanje državne pomoći. Ne moraju da se prijavljuju jedino oni