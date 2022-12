Jutarnje padavine, tokom dana smena sunca i oblaka: Osetna promena u petak i skoro prolećna temperatura

Padavine koje su tokom noći zahvatile veći deo Srbije, a istočnim predelima donele sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača, danas će zameniti više sunčanih perioda i otopljenje za oko 5 stepeni u odnosu na jučerašnje vrednosti.

Tokom dana će se smenjivati sunce i oblaci, vreme ostaje suvo, a vetar je u slabljenju. Maksimalna temperatura kretaće se od 4 stepena na istoku, pa do 12 na krajnjem jugu zemlje. U Beogradu i mestima centralne Srbije danas do 9 stepeni. "Jugozapadni vetar na visini u petak nam donosi ekstremno toplo vreme. Priliv tople vazdušne mase sa Mediterana uzrokovaće da u zapadnim predelima temperatura dostiže 18 stepeni. U Beogradu se očekuje do 16, a hladno ostaje još na