Počinje isplata 5.000 dinara mladima

prijavilo se više od 940.000 ljudi

Isplata pomoći iz državnog budžeta u iznosu od 5.000 dinara svakoj prijavljenoj mladoj osobi između 16 i 29 godina starosti počinje danas i trajaće sve do 19. decembra. Do četvrtka 15.12. za tu pomoć prijavilo se 942.000 ljudi, podseća Beta. Kako je rekao ministar finansija Siniša Mali, samo tokom prvih nedelju dana prijavilo se 800.000 mladih za pomoć države. Prijava Upravi za trezor trajala je od 1. do 15. decembra.