Srbija će tražiti vraćanje vojske na Kosovo: Vučić: Odluka je jednoglasna, sutra šaljemo zahtev KFOR-u

Sednica Vlade Srbije na kojoj je usvojen zahtev Beograda da se, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, od Kfora zatraži povratak srpske vojske i policije na KiM, održana je večeras u Palati Srbija, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

Predsednik Vučić je potvrdio da je doneta odluka da se, večeras mejlom, a sutra ujutru na prelazu komandantu Kfora uruči zahtev da se određeni broj srpske vojske, do 1.000, vrati na Kosovo. - To je samo poštovanje međunarodnog javnog prava i ništa više od toga. Na osnovu onoga što smo čuli, mislimo da to neće biti prihvaćeno. To je prst u oko onima koji žele da odlučuju u pravu bez nas - rekao je večeras Vučić gostujući na RTS. Vučić je rekao da je odluka o slanju