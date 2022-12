Supruga uhapšenog policajca Trajkovića: Rečeno mi je da je prebačen u Prištini i optužen za ratni zločin

BEOGRAD - Supruga uhapšenog policajca Slađana Trajkovića, Suzana izjavila je da su joj u južnom delu Kosovske Mitrovice rekli da je njen muž uhapšen, prebačen u Prištinu i da je optužen za ratni zločin. Suzana Trajković navela je za RTS da joj je rečeno da je njen suprug uhapšen oko 18 časova i da je optužen za ratni zločin.

"Nismo imali nikakvih informacija do 21.30. Mislim da se to desilo oko 18 časova. Nama su samo rekli da je uhapšen. Ja sam otišla u južni deo Mitrovice u region stanice, međutim, tamo su bili neljubazni. Otišla sam sa ćerkicom. Čekali smo više od sat vremena. Prvo su se izdrali, jedva su nas pustili da uđemo, a onda su nas izbacili napolje", kaže Suzana Trajković. Ona je za Kosovo onlajn rekla da je njenom suprugu određen pritvor od 48 sati, da je on dijabetičar, a