"Siniša je bio najveći ikada, ljudina, zvezdaš i Srbin" Predsednik Vučić se upisao u Knjigu žalosti na stadionu Rajko Mitić (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upisao se u Knjigu žalosti povodom smrti legendarnog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, koju je otvorio fudbalski klub Crvena zvezda na stadionu Rajko Mitić. - Siniša je bio jedan od najboljih svih vremena, najveći ikada.

Velikog srca, ogromnog znanja. Zvezdaš i Srbin. Ljudina, čovek koji je donosio radost u naše domove. Neka mu je laka zemlja i večna slava našem Siniši - napisao je predsednik. Potom je u objavi na Instagramu dodao: - Zbogom Siniša i hvala na svemu! Podsetimo, Siniša Mihajlović je preminuo u petak u 53. godini posle duge i teške borbe sa leukemijom. Sahrana legendarnog fudbalera biće