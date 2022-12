Dačić i Vučić upisali se u Knjigu žalosti: "Zbogom Siniša, hvala na svemu!"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas su se u Muzeju FK Crvene zvezde upisali u Knjigu žalosti povodom smrti Siniše Mihajlovića. "Zbogom Siniša i hvala na svemu!", napisao je predsednik Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav, uz postavljenu fotografiju.

Dačić je istakao da postoje ljudi koji su neotuđivi deo života čitavog naroda i države. "U tom smislu ćemo ga pamtiti po svemu što je značio za nas i koliko je radosti doneo, ne samo Crvenoj zvezdi i reprezentaciji, nego i čitavom našem narodu", izjavio je Dačić na komemoraciji na stadionu "Rajko Mitić". Dodao je da je svima Siniša Mihajlović bio motivacioni faktor u teškim