Vremeplov: Umro pisac Stevan Sremac

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
BEOGRAD - Na današnji dan 1906. umro je srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najistaknutijih realista u srpskoj književnosti. Gimnaziju i istorijsko-filološke studije završio je u Beogradu, gde ga je, iz rodne Sente, doveo ujak Jovan Đorđević, takođe poznati pisac. Bio je dobrovoljac u oslobodilačkim ratovima Srbije 1876-78. Veći deo života proveo je kao srednjoškolski profesor po provincijskim mestima Srbije. Pisao je duhovite pripovetke najčešće iz života provincije u

Danas je ponedeljak, 25. avgust, 237. dan 2025. Do kraja godine ima 128 dana. 325 - U Nikeji je završen Prvi vaseljenski crkveni sabor Sazvao ga je i rukovodio tokom zasedanja rimski car Konstantin Veliki. Na tom saboru osuđena je Arijeva jeres i uspostavljena doktrina o "Svetom trojstvu" odnosno "Simvol vere" upotpunjen docnije na narednom saboru u Carigradu. Tada je sprovedena i delimična reforma Julijanskog kalendara. 1270 - Umro je francuski kralj Luj IX, koji
