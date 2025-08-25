Na današnji dan: Umrli Niče, Faradej i Lane Gutović, rođen Šon Koneri, nestao Stambolić

Pregled najvažnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 25. avgust.

325 - U Nikeji je završen Prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o "svetom trojstvu" i reformisao Julijanski kalendar. 1270 - Umro je francuski kralj Luj IX koji je tokom vladavine od 1226. ojačao do tad slabu kraljevsku vlast i predvodio Šesti i Sedmi krstaški rat. 1530 - Rođen je ruski car Ivan IV Vasiljevič, poznat kao