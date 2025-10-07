„Hvala ti za sve. Nedostajaćeš nam“: Dačić uputio saučešće povodom smrti Halida Bešlića

Danas pre 2 sata  |  D. D.
„Hvala ti za sve. Nedostajaćeš nam“: Dačić uputio saučešće povodom smrti Halida Bešlića

„Sa neizmernom tugom sam primio vest o smrti mog dragog prijatelja, velikog umetnika i čoveka izuzetnog srca Halida Bešlića“, naveo je ministar policije Ivica Dačić povodom smrti istaknutog umetnika.

Kako je dodao, Halid je svojim glasom, pesmama i neiscrpnom energijom ostavio neizbrisiv trag kako u svetu muzike i umetnosti, tako i u srcima svih onih koji su kroz njegova dela nalazili utehu, nadu i radost. Dačić je istakao da je Halidova muzika spajala ljude, lečila duše i donosila radost u najtežim trenucima. „Svi koji smo imali čast da ga poznajemo, znamo da je bio veliki, skroman čovek i izuzetan prijatelj. Za mene lično, Halid nije bio samo umetnik kojeg
