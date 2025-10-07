Dodik tuguje za halidom bešlićem: Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude

Večernje novosti pre 3 sata
Dodik tuguje za halidom bešlićem: Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude

S TUGOM sam primio vest o smrti Halida Bešlića, čoveka koji se za života upisao u legende, napisao je predsednik Milorad Dodik u objavi na Iksu.

Foto: N. Skenderija - Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru, Halide - naveo je Dodik. S tugom sam primio vijest o smrti Halida Bešlića, čovjeka koji se za života upisao u legende. Otišao je dobar čovjek, umjetnik iz naroda, koji je pjesmom spajao ljude. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru, Halide. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 7, 2025
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Dodik se oprostio od Bešlića: Otišao je dobar čovek koji se za života upisao u legende

Dodik se oprostio od Bešlića: Otišao je dobar čovek koji se za života upisao u legende

Euronews pre 5 sati
Dačić: Halid je bio veliki čovek, izuzetan prijatelj i zauvek će živeti u našim srcima

Dačić: Halid je bio veliki čovek, izuzetan prijatelj i zauvek će živeti u našim srcima

RTS pre 6 sati
„Hvala ti za sve. Nedostajaćeš nam“: Dačić uputio saučešće povodom smrti Halida Bešlića

„Hvala ti za sve. Nedostajaćeš nam“: Dačić uputio saučešće povodom smrti Halida Bešlića

Danas pre 6 sati
"Ne mogu da govorim..." Nikolina Kovač slomljena smrću Halida Bešlića: Napustio nas je najdivniji čovek - ostalala je velika…

"Ne mogu da govorim..." Nikolina Kovač slomljena smrću Halida Bešlića: Napustio nas je najdivniji čovek - ostalala je velika praznina u mojoj duši

Kurir pre 6 sati
Ivica Dačić: Halide, hvala ti za sve

Ivica Dačić: Halide, hvala ti za sve

N1 Info pre 6 sati
"Lečio si dušu i donosio radost u najtežim trenucima": Ivica Dačić nakon smrti prijatelja Halida Bešlića: "Pevali smo zajedno…

"Lečio si dušu i donosio radost u najtežim trenucima": Ivica Dačić nakon smrti prijatelja Halida Bešlića: "Pevali smo zajedno Miljacku"

Blic pre 6 sati
Ivica Dačić uputio saučešće povodom smrti Halida Bešlića

Ivica Dačić uputio saučešće povodom smrti Halida Bešlića

Serbian News Media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Halid BešlićMilorad Dodik

Zabava, najnovije vesti »

Muška brada ima više štetnih bakterija nego pseća dlaka! Istraživači šokirani rezultatima

Muška brada ima više štetnih bakterija nego pseća dlaka! Istraživači šokirani rezultatima

Blic pre 10 minuta
Cecin frizer slavi rođendan, otkrio zašto se Anastasija Ražnatović neće pojaviti pred medije: "Ona je inkognito u Beogradu" -…

Cecin frizer slavi rođendan, otkrio zašto se Anastasija Ražnatović neće pojaviti pred medije: "Ona je inkognito u Beogradu" - Evo ko je sve došao

Blic pre 20 minuta
Go stomak, animal print i bujni dekolte: Pevačice se zajedno pojavile u javnosti i sve oči su uprte u njih - Mia i Marina u…

Go stomak, animal print i bujni dekolte: Pevačice se zajedno pojavile u javnosti i sve oči su uprte u njih - Mia i Marina u bombastičnom izdanju

Blic pre 0 minuta
Amerikanka stigla na Balkan pa se zaprepastila onim što je zatekla u iznajmljenom stanu: "Šalite se da je ovo kod vas…

Amerikanka stigla na Balkan pa se zaprepastila onim što je zatekla u iznajmljenom stanu: "Šalite se da je ovo kod vas normalno?" (video)

Blic pre 1 sat
Luna Đogani pokazala svoje pravo lice: Izašla iz stana, pa se snimila na ovoj lokaciji, komentari samo stižu (foto)

Luna Đogani pokazala svoje pravo lice: Izašla iz stana, pa se snimila na ovoj lokaciji, komentari samo stižu (foto)

Blic pre 1 sat