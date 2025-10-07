Dodik tuguje za halidom bešlićem: Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude

S TUGOM sam primio vest o smrti Halida Bešlića, čoveka koji se za života upisao u legende, napisao je predsednik Milorad Dodik u objavi na Iksu.

Foto: N. Skenderija - Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru, Halide - naveo je Dodik. S tugom sam primio vijest o smrti Halida Bešlića, čovjeka koji se za života upisao u legende. Otišao je dobar čovjek, umjetnik iz naroda, koji je pjesmom spajao ljude. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru, Halide. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 7, 2025