Dačić: Halid je bio veliki čovek, izuzetan prijatelj i zauvek će živeti u našim srcima

RTS pre 2 sata
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Halida Bešlića.

„Sa neizmernom tugom sam primio vest o smrti mog dragog prijatelja, velikog umetnika i čoveka izuzetnog srca Halida Bešlića. Svojim glasom, pesmama i neiscrpnom energijom ostavio je neizbrisiv trag kako u svetu muzike i umetnosti, tako i u srcima svih onih koji su kroz njegova dela nalazili utehu, nadu i radost", naveo je Dačić. Njegova muzika je, kako kaže, spajala ljude, lečila duše i donosila radost u najtežim trenucima. „Svi koji smo imali čast da ga poznajemo,
