Berbok protiv primirja po ruskim uslovima

BERLIN - Ministarka spoljnih poslova Nemačke Analena Berbok izjasnila se danas protiv primirja u Ukrajini po ruskim uslovima.

"To ne bi okončalo strahote po građane Ukrajine", poručila je Berbok u izjavi dnevniku Bild am Zontag. Ona je istakla da je ruski predsednik Vladimir Putin započeo rat i da, kada bi to on želeo, rat može biti završen već sutra. Međutim, konstatuje da nema nikakvih iskrenih naznaka za povlačenje ruskih trupa. Najteža je situacija za građane u zaposednutim teritorijama, dodala je šefica nemačke diplomatije. "Tamo nema ne samo struje i toplote, već ni međunarodna