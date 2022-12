Musk zamolio korisnike da odluče treba li ga smeniti

Na udaru kritika zbog nedavnih promena politike na Twitteru, Elon Musk, traži od korisnika da glasaju o tome treba li da siđe sa čelne pozicije na toj društvenoj mreži.

Milijarder, vlasnik Twittera i generalni direktor Tesle povinovaće se rezultatima ankete, obećao je u tvitu u nedelju. Ostalo je još nekoliko sati do zaključenja ankete, ali korisnici su se sa 7,4 miliona glasova već izjasnili - 57 odsto odgovorilo je potvrdno na pitanje treba li Musk da napusti funkciju. Tri najpopularnije teme u SAD bile su Twitter, "glasajte da" i "CEO Twittera". Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. —