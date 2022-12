Vlasnik i izvršni direktor Tvitera Ilon Mask pokrenuo je anketu na toj društvenoj mreži sa pitanjem da li bi trebalo da se povuče sa mesta izvršnog direktora kompanije. Većina Tviteraša je odgovorila potvrdno.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022