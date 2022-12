Terorista Kurti preti: Uklanjanje barikada ne može isključiti žrtve

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da brine jer, prema njegovim rečima, uklanjanje barikada koje su postavili Srbi na severu KiM ne isključuje žrtve, piše Gardijan.

Kurti je dodao da se složio sa Kforom da je potrebno više vremena da ubede one na barikadama da se povuku, ali da im se ne može dozvoliti da ostanu duže. On je barikade opisao kao korak ka podeli Kosova i Metohije. „Naša briga je da uklanjanje barikada ne može isključiti žrtve. I zato želimo da budemo što je moguće pažljiviji kako bismo bili sigurni da neće doći do destabilizacije i da će postojati relativni mir i bezbednost. Međutim, ovo kršenje zakona i