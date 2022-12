Tviter: Ilon Mask daće ostavku na mesto generalnog direktora kada bude pronađena zamena

BBC News pre 42 minuta | Danijel Tomas i Monika Miler

Reuters Ilon Mask je promenio mnoge prakse moderiranja sadržaja otkako je kupio Tviter

Ilon Mask je rekao da će podneti ostavku na mesto glavnog izvršnog direktora Tvitera kada nađe nekoga „dovoljno blesavog da preuzme funkciju".

Milijarder je ranije obećao da će se pridržavati rezultata ankete sprovedene na Tviteru koja je pokazala da je 57,5 ​​odsto korisnika želi da on ode sa te pozicije.

Mask kaže da će i dalje voditi timove za softver i servere pošto nađe zamenu.

Na Tviteru je došlo do niza kontroverznih promena otkako je Mask kupio kompaniju za 44 milijarde dolara u oktobru.

Otpustio je oko polovine zaposlenih i na haotičan način pokušao da uvede plaćenu opciju za potvrdu verodostojnosti naloga na Tviteru.

Taj poduhvat je prvobitno pauziran, a ponovo je pokrenut prošle nedelje.

Milijarderov pristup moderiranju sadržaja je takođe kritikovan, a neke grupe aktivista za građanske slobode ga optužuju da preduzima korake koji će pojačati govor mržnje i širenje dezinformacija.

Ujedinjene nacije i Evropska unija su prošle nedelje kritikovale Maska zbog odluke Tvitera da suspenduje naloge nekolicine novinara koji izveštavaju o ovoj kompaniji.

Nalozi su bili blokirani novinarima Njujork tajmsa, CNN-a i Vašington posta zbog navodnog deljenja podataka o lokaciji.

Njihovi nalozi su sada ponovo aktivni na Tviteru.

Ujedinjene nacije su tvitovale da sloboda medija „nije igračka" dok je Evropska unija zapretila Tviteru sankcijama.

Anketa i glasovi za odlazak Maska

Korisnici Tvitera su glasali za odlazak Ilona Maska sa mesta izvršnog direktora ove društvene mreže, pošto je milijarder od njih tražio da učestvuju u anketi o njegovoj budućnosti.

Mask je pitao 122 miliona pratilaca da li treba da se povuče sa čela kompanije i 57,7 odsto ljudi je odgovorilo sa „da".

Pre završetka ankete, Mask je rekao da će se povinovati rezultatima.

'Cirkuska predstava'

Den Ajvs, viši analitičar kapitala u kompaniji Vedbuš sekjuritis rekao je za BBC da su poslednjih nekoliko nedelja i meseci bile „sramota za Maska i Teslu" za koju je naveo da je njegovo „zlatno dete" jer je u toj kompaniji najveći deo bogatstva milijardera.

„Tviter trenutno kao da se nalazi u živom pesku i mislim da se situacija pogoršala otkako je Mask preuzeo Tviter. Bila je to cirkuska predstava.

„Mislim da će u naredna 24 sata Mask verovatno imenovati novog privremenog generalnog direktora Tvitera", dodao je on.

Po objavljivanju ankete, Mask je napisao na Tviteru: „Kako izreka kaže, budite pažljivi oko toga što želite, jer može da se ostvari."

Kasnije je dodao: „Oni koji žele moć su oni koji je najmanje zaslužuju."

Ajvs veruje da je Mask shvatio da „ne može da nađe ravnotežu" između vođenja Tvitera i drugih kompanija - Tesle i Spejs Iksa.

„Najveći problem je to što oglašivači beže što više kontroverzi on stvara i to je 90 odsto prihoda Tvitera", objašnjava on.

Ras Mold, investicioni direktor u EjDžej Belu, kaže da će investitori Tesle „pomno posmatrati" Maskovu anketu.

„S obzirom na to da je Maskova posvećenost Tviteru postala distrakcija, vlasnici akcija u kompaniji za proizvodnju električnih vozila će odahnuti sa olakšanjem ukoliko on da ostavku u Tviteru i vrati se dnevnom poslu u Teslu", kaže on.

„Za nekoga ko toliko govori o radnoj etici, Mask definitivno provodi mnogo vremena na društvenim mrežama. Kako se vrednost Teslinih akcija prepolovila, Mask mora da zasuče rukave i vrati glavni posao na pravi put."

Vrednost proizvođača automobila je značajno opala, a neki kažu da Maskova opsednutost Tviterom uništava brend Tesle.

Mask je najavio na Tviteru da će se glasati o uvođenju velikih promena politika kojima se ova društvena mreža vodi.

On je objavio anketu u trenutku kada Tviter kaže da će ugasiti naloge koji su napravljeni da isključivo promovišu druge društvene mreže.

Ova mera će, takođe, obuhvatati naloge koji su povezani ili sadrže korisnička imena platformi kao što su Fejsbuk, Instagram, Mastodon, Trut soušl, Trajbel, Nostr i Poust, navela je kompanija u tvitu.

Ali postavljanje istog sadržaja na različite platforme će biti dozvoljeno.

