Uskoro direktna avionska linija Beograd - Baku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja 2023. godine biti uspostavljena direktna avionska linija Beograd - Baku, što će biti dobro za tzurizam i za poslovne kontakte. "Treba vam tri sata i deset minuta do Bakua, da vidite prelepo mesto na Kaspisjkom jezeru.

To je odlično za srpske turiste, odlično za biznis ljude, ali i za azerbejdžanske biznismene da posete Srbiju. Tako da, posle Čikaga u aprilu, još jedna važna i velika linija koju ćemo da organizujemo 2023. godine", najavio je Vučić. On je istakao da, kakav god pritisak bude vršen na predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva da otkaže podršku Srbiji i njenom teritorijalnom integritetu ili da kaže nešto loše o našoj zemlji, on to neće da uradi. "Isto je i sa mnom.