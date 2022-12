Vučić: Nastavićemo da ulažemo u vojsku i vojnu industriju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, po završetku posete Azerbejdžanu, da će država nastaviti da ulaže u vojnu industriju ali i opremanje oružanih snaga i reorganizaciju vojske.

U izjavi novinarima iz Bakua, Vučić je rekao da je sa azerbejdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim razgovarao o energetici ali i o ulaganju u vojnu industriju. "Alijev je čovek sa ozbiljnom vizijom, veoma je sposoban, tvrd i ne plaši se nikoga. Rekao mi je da je uveren da nema snažnu vojsku, da bi bio lak plen svima. To će biti njegov plan delovanja a to je i meni preporučio", rekao je Vučić. On je dodao da će Srbija i dalje ulagati u vojnu industriji i da za to,