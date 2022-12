Uznemirujući snimak iz bahmuta: Grupa od 7 Vagnerovaca hoda rovom, onda ih raznosi ukrajinska granata!

Društvenim mrežama kruži videozapis na kojem se može videti kako ukrajinski vojnici u Bahmutu navođenom protivtenkovskom raketom raznose grupu od sedam ruskih vojnika koji hodaju jednim rovom.

Video je na Telegramu u utorak objavila ukrajinska politička stranka Treća snaga. "Treća snaga nastavlja u Bahmutu da hvata Vagnerove plaćenike", napisali su uz video. Video of a Ukrainian ATGM strike on Russian/Wagner fighters in the Bakhmut direction. https://t.co/rMc4L202Mg pic.twitter.com/jrTpHsYgE1 — Rob Lee (@RALee85) December 20, 2022 "Zahvaljujući hrabroj pešadiji koja drži Bahmut, možemo pronaći i uništiti ruske jurišnike. Lov se nastavlja." Ne zna se