Dejan Bulatović istupio iz Stranke slobode i pravde

Dosadašnji potpredsednik Stranke slobode i pravde Dejan Bulatović potvrdio je za Tanjug da je podneo ostavku na sve funkcije u toj stranci i istupio iz članstva SSP.

On je takođe rekao da je napustio i poslanički klub "Ujedinjeni" i da će od sada nastupati samostalno. Na pres konferenciji je rekao da će o razlozika odlaska iz stranke govoriti u utorak. Na pitanje da li postoji mogućnost da se predomisli do tada i ipak ostane u SSP, Bulatović je rekao da je stavio tačku na odluku, te da će do utorka biti samostalni poslanik, a da će onda odlučiti o političkoj budućnosti. Nije isključio mogućnost da podnese ostavku na poslaničko