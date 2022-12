Meteorolog otkriva kakvo nas vreme očekuje za doček Nove godine

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, iako nas narednih dana ponegde očekuju slabi jutarnji mrazevi, na samom kraju godine oni će potpuno izostati. U novogodišnjoj noći, prema trenutnim prognozama, biće suvo, uz temperature od 5 do 10 stepeni, a prvog dana Nove godine bile bi od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.

Kako je Đurić rekao za “Blic”, nakon Nove godine očekuje se postepeni pad temperature, ali će natprosečno toplo vreme ostati, uz temperature od 6 do 10 stepeni. – Prema trenutnim prognozama, pravih zimskih uslova za sada nema do kraja ove, niti na samom početku Nove godine, što će prvu polovinu zime svrstati u period sa vrlo toplim vremenom. Postoje naznake da bi druga polovina mogla doneti hladnije vreme, uz periode sa snegom. Ono što je zabrinjavajuće je da