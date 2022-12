Raste Broj poginulih u ruskom ilegalnom staračkom domu: Preživeli imaju opekotine po telu, priveden lokalni biznismen (video)

Prilikom pregleda izgorelog ilegalnog staračkog doma u ruskom gradu Kemerovu usled velikog požara pronađeni su posmrtni ostaci još dve osobe, što znači da je broj poginulih porastao na 22, saopštio je Istražni komitet. "Broj žrtava požara porastao je na 22 osobe.

Još šestoro je povređeno, dvoje od njih je hospitalizovano u teškom stanju sa opekotinama“, navodi se u objavi na kanalu SK na Telegramu. Ranije je bilo poznato najmanje 20 mrtvih i dvoje hospitalizovanih sa opekotinama. #Russia: The Ministry of Emergency Situations published a video of extinguishing a fire in an illegal nursing home in #Kemerovo - minimum 9 people died as a result of fire; debris is still being cleared at the site. At least 20 people lived in the