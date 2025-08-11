Dodikov advokat preuzeo odluku CIK-a o oduzmanju predsedničkog mandata, sutra predaje žalbu

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Dodikov advokat preuzeo odluku CIK-a o oduzmanju predsedničkog mandata, sutra predaje žalbu

Advokat predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, Goran Bubić izjavio je da je jutros preuzeo odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o oduzimanju mandata njegovom klijentu, prenosi RTRS.

Bubić je za RTRS rekao da će sutra predati žalbu na odluku. Centralna izborna komisija BiH donela je odluku o oduzimanju mandata Dodiku nakon što je Apelaciono odeljenje potvrdilo prvostepenu presudu zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Dodiku je izrečena kazna zatvora od jedne godine i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija. Advokatski tim predsednika Republike Srpske je nakon toga najavio apelaciju Ustavnom sudu za ocenu
