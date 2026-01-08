Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD: Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Nova pre 6 sati  |  Autor: Nedeljnik
Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD: Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Američki Senat razmatra predlog zakona koji predviđa uvođenje carina od najmanje 500 odsto na svu robu onim državama koje nastave da kupuju ruske energente.

Dokument čiji je naziv „Zakon o sankcionisanju Rusije iz 2025. godine“, ima za cilj potpuno odsecanje prihoda kojima se finansira ruska državna politika i vojni sektor. U predlogu zakona stoji da je namera SAD da se uvedu sankcije i druge mere prema Ruskoj Federaciji ukoliko njena vlada „odbije da pregovara o mirovnom sporazumu sa Ukrajinom, prekrši takav sporazum ili pokrene novu vojnu invaziju“, piše Nedeljnik.rs. U tekstu se naglašava da, u cilju sprečavanja još
