Bubić: Dobijena odluka CIK BiH o oduzimanju mandata Dodiku, sledi žalba

NIN pre 30 minuta  |  FoNet
Bubić: Dobijena odluka CIK BiH o oduzimanju mandata Dodiku, sledi žalba

Advokat predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, Goran Bubić izjavio je da je jutros preuzeo odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o oduzimanju mandata njegovom klijentu, prenosi RTRS.

Bubić je za RTRS rekao da će sutra predati žalbu na odluku. Centralna izborna komisija BiH donela je odluku o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku nakon što je Apelaciono odeljenje potvrdilo prvostepenu presudu zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Dodiku je izrečena kazna zatvora od jedne godine i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija. Advokatski tim predsednika Republike Srpske je nakon toga najavio apelaciju Ustavnom sudu za
