Dodikova politička transformacija: Nekad hvalio, a danas mu je Visoki predstavnik zakleti neprijatelj

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je nedavno osuđen zbog nepoštovanja odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, pre više od četvrt veka tu instituciju je hvalio, a zahvaljujući upravo njenim odlukama i sam je učvrstio vlast.

Tradicionalni gost u kadru prvog reda skupova koje organizuje predsednik Srbije je prvi čovek Republike Srpske. Na nedavnom skupu povodom godišnjice akcije kojom su proterani Srbi iz Hrvatske, govorili su o - proterivanju političkih lidera Srba iz Bosne. "Nemojte da vas podsećam šta su uradili predsedniku Poplašenu jer nije im se svideo više, nije im se dopadalo kako vlada. Do toga šta su danas uradili predsedniku Dodiku. I kažu 'vladavina prava'", rekao je