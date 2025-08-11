Šta će biti sa Dodikom i Republikom Srpskom: Hoće li se ići na vanredne izbore?

Politička i pravna farsa u Republici Srpskoj dobila je novi epilog. Nakon pravosnažne presude kojom je kažnjen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane bavljenja politikom, Miloradu Dodiku je oduzet i mandat predsednika Republike Srpske zbog čega se BiH nalazi u najvećoj krizi u poslednjih 30 godina. Šta će biti dalje, upravo na Blic televiziji u emisiji Blic uživo.

Dodik kaže da ne planira da se povuče i najavljuje referendum koji će odlučiti o njegovoj političkoj sudbini. Kada će biti raspisan biće poznato na narednoj sednici Narodne skupštine koja bi trebalo da bude održana kada se kompletira dokumentacija. Nakon odluke Centralne izborne komisije da Dodiku oduzme mandat ostavljen mu je rok žalbe, a nakon isteka tog roka očekuje se raspisivanje prevremenih predsedničkih izbora u Republici Srpskoj u periodu od 90 dana. O