Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Danas pre 1 sat  |  Beta
Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Američki predsednik Donald Tramp je danas izjavio da će profit od prodaje nafte iz Venecuele biti podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD.

Tramp je rukovodiocima američkih naftnih firmi rekao da treba da počnu da investiraju, kako bi dobili svoj deo, javlja AP. „Moramo da ih navedemo da ulažu, posle čega treba da njihov novac dobijemo nazad što pre, a onda možemo da izvršimo raspodelu između Venecuele, SAD i njih. Mislim da je formula jednostavna“, izjavio je Tramp. On nije objasnio kako će novac biti podeljen, o čemu će, kako je naveo, sa naftnim kompanijama pregovarati sekretari za unutrašnje
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

SAD i Venecuela rade na obnovi diplomatskih odnosa, američki tim stigao u Karakas

SAD i Venecuela rade na obnovi diplomatskih odnosa, američki tim stigao u Karakas

Danas pre 1 sat
Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Politika pre 1 sat
Trampa pitali da li će da uhapsi Putina kao Madura: "Veoma sam razočaran"

Trampa pitali da li će da uhapsi Putina kao Madura: "Veoma sam razočaran"

Blic pre 1 sat
Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp: Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem

Tramp: Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem

Danas pre 2 sata
"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

Blic pre 2 sata
Škole u Mineapolisu nude mogućnost onlajn nastave usled antiimigracione operacije vlade SAD

Škole u Mineapolisu nude mogućnost onlajn nastave usled antiimigracione operacije vlade SAD

Danas pre 2 sata

Ključne reči

InflacijaVenecuelaDonald TrampDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Danas pre 1 sat
Nastavljeni protesti u Iranu, Tramp poslao novo upozorenje teokratskom režimu (VIDEO)

Nastavljeni protesti u Iranu, Tramp poslao novo upozorenje teokratskom režimu (VIDEO)

Danas pre 1 sat
SAD i Venecuela rade na obnovi diplomatskih odnosa, američki tim stigao u Karakas

SAD i Venecuela rade na obnovi diplomatskih odnosa, američki tim stigao u Karakas

Danas pre 1 sat
Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Politika pre 1 sat
Iranski državni emiter počeo da učesnike protesta naziva „naoružani teroristi"

Iranski državni emiter počeo da učesnike protesta naziva „naoružani teroristi"

Politika pre 43 minuta