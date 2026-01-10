Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Američki predsednik Donald Tramp je danas izjavio da će profit od prodaje nafte iz Venecuele biti podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD.

Tramp je rukovodiocima američkih naftnih firmi rekao da treba da počnu da investiraju, kako bi dobili svoj deo, javlja AP. „Moramo da ih navedemo da ulažu, posle čega treba da njihov novac dobijemo nazad što pre, a onda možemo da izvršimo raspodelu između Venecuele, SAD i njih. Mislim da je formula jednostavna“, izjavio je Tramp. On nije objasnio kako će novac biti podeljen, o čemu će, kako je naveo, sa naftnim kompanijama pregovarati sekretari za unutrašnje