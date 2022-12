Kijev: U ruskom udaru na Herson na Badnji dan poginulo najmanje pet osoba

U ruskom udaru jutros na centar Hersona, na jugu Ukrajine, pet ljudi je stradalo i najmanje 20 je ranjeno, a predsednik te zemlje Volodimir Zelenski ga je osudio kao teroristički čin i istakao da je cilj da se "zastraše" Ukrajinci. „Ujutro u subotu, na Badnji dan, u centru grada! To nisu vojni objekti.

To nije rat po definisanim pravilima. To je teror, to je ubijanje da bi se zastraživalo i da bi se u tome uživalo“, ocenio je Zelenski preko društvenih mreža. Pomoćnik šefa predsedničke administracije Kirilo Timošenko objavio je da je u tom granatiranju bilo najmanje pet mrtvih i 20 ranjenih.