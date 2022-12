Petković: Srbi poštuju Kfor i Euleks, ali oni ne treba da uklanjaju barikade

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da srpski narod na severu Kosova poštuje Međunarodne mirovne snage Kfor i Misiju EU za vladavinu prava Euleks, ali da nije njihov zadatak da uklanjaju barikade. „Nemamo ništa protiv da oni budu na severu Kosova i Metohije, oni treba da budu tu i da zaštite srpski narod.

Oni nisu tu da uklanjaju barikade i dobra je izjava komandanta Kfora da to pitanje mora da se rešava dijalogom, ništa na silu, ništa onako kako preti Aljbin Kurti“, rekao je Petković za TV Pink. Na najave kosovskih zvaničnika da će ukloniti barikade ukoliko to ne urade Kfor i Euleks, Petković kaže da Kurti „ne treba da se igra sa srpskim glavama“. „Jedna kap prolivene krvi može da nas uvede u spiralu nasilja, a to nam svakako ne treba. Mi smo ti koji se sve vreme