Srbi petnaest dana na barikadama na severu KiM

Na severu Kosova i Metohije Srbi su na barikadama 15. dan, tražeći slobodu za uhapšene i povlačenje kosovskih specijalaca sa severa. Srpska lista saopštila je da je Priština objavila novi spisak za progon Srba. Na njemu je skoro kompletno rukovodstvo Srpske liste, viđeni Srbi sa Kosova i Metohije, ali i brat i sin predsednika Aleksandra Vučića. Srbi u južnoj pokrajini i zvaničnici u Beogradu oštro su reagovali i osudili poteze Prištine.

Srbi na severu KiM uznemireni zbog informacija o kretanju kosovskih specijalaca Srbi na severu KiM uznemireni su zbog informacija da su pripadnici Kfora i Euleksa dovezli u Leposavić i specijalce kosovske policije sa dugim cevima. Večeras je situacija na barikadama mirna. Izveštaj Andrije Igića (19.30) Kurti: Barikade se ne mogu tolerisati u nedogled Premijer u Prištini Aljbin Kurti izjavio je da "ne mogu dozvoliti da