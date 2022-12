Ponuda koja ne može da se odbije: Vladimir Ivić napušta Makabi i ide u Rusiju?

SRPSKI fudbalski trener Vladimir Ivić dobio je bogatu ponudu od Krasnodara i kako stvari stoje on će napustiti Makabi iz Tel Aviva i karijeru nastaviti u Rusiji.

Vladimir Ivić Foto EPA Kako javlja izraelski portal "One" 45-godišnjem stručnjaku iz Zrenjanina ponuđena je plata od 1.500.000 evra po sezoni, uz mogućnost da ona uz bonuse dostigne godišnju cifru od čak 2.500.000. Vladimir Ivic, head coach of Israeli Maccabi Tel-Aviv, may lead Russian football club Krasnodar🔥 #rpl ✍️ Ynet. pic.twitter.com/6tC9ZlmQu5 — 365fans (@fans_365) December 23, 2022 Navodi se da će Ivić prihvatiti odlične uslove koje je dobio, te da Makabi