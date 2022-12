Prevrnuo se vagon-cisterna sa amonijakom, zbog trovanja hospitalizovano šest osoba

Danas oko 17 časova i 30 minuta na deonici pruge od Pirota do sela Staničenja kod mesta Sopotski han došlo je do skliznuća vagona na kompoziciji teretnog voza koji je vozio gas amonijak, tom prilikom došlo je do curenja gasa i velike koncentracije gasa u atmosferi, saopštila je Policijska uprava Pirot. „Trenutno 6 pacijenata je u UKC NIŠ (4 na odeljenju reanimacije i 2 na odeljenju toksikologije). Svi su stabilnih vitalnih parametara sa nadrazajnim simptomima i