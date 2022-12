"Ili nije imao kod kuće ono što mu je potrebno, ili..." Posle Zvezdanovog javnog priznanja , oglasio se njegov otac Moka, surovo!

Nakon što je Zvezdan Slavnić javno priznao svoje emocije prema Anđeli Đuričić i ostavio suprugu pred milionskim auditorijumom, oglasio se i njegov otac, Moka Slavnić.

Slavnim košarkaš, Zoran Moka Slavnić, tvrdi da je do detalja upućen u dešavanja od prethodne noći. - Do dva sata noćas sam ga gledao. U ovakvoj situaciji, uvek će neko biti povređen. Meni je žao Ane, ja imam odličan odnos sa njom, poštujem njenu izjavu, preklinjao sam je da to ostavi kad izađe, ali razumem je što je to uradila. Povređena je. Ona je bila stub njihove veze, njoj idu svi komplimenti - rekao je Moka na početku, a potom nastavio - On je bio vrlo iskren,