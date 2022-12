Autobusi GSP-a koji idu kroz Beočin i danas saobraćaju izmenjenom trasom

Trase autobusa GSP-a na linijama koje idu kroz Beočin izmenjene su i danas, 26. decembra, zbog toga što su produženi radovi u Svetosavskoj ulici.

To se odnosi na linije 78, 79, 80, 81, 84. Zbog toga će trasa ovih autobusa biti izmenjena i danas od 7 do 15 časova, saopštio je GSP. U smeru iz Novog Sada autobusi saobraćaju obilaznicom i Dunavskom ulicom do BAS-a, zatim skreću desno i nastavljaju redovnom trasom. U povratku se koristi ista, izmenjena trasa.