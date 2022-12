Kakvo vreme Novosađane očekuje poslednje sedmice 2022: U subotu čak 17 stepeni

U Novom Sadu će u utorak biti tmurno, uz povremenu slabiju kišu.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, posle podne povremeno jak. Najniža dnevna temperatura biće 9, a najviša 11 stepeni. U sredu sunčano, ali hladnije. Temperatura će se kretati od -1 do 8 stepeni. U četvrtak malo oblačnije, ali i dalje uz dosta sunčanih intervala. Temperatura će biti od 1 do 12 stepeni. U petak je ponovo moguća slabija kiša, a temperatura će se kretati od 5 do 15 stepeni. Subota, poslednji dan ove godine, biće sunčana i veoma topla.