Navijači Brentforda Kejnu: Izneverio si svoju zemlju

Podeli : Hari Kejn je u prvom meču nakon Mundijala u Kataru bio strelac za Totenhem koji je igrao nerešeno 2:2 sa Brentfordom.

Spursi su se vratili iz zaostatka od od dva gola, a Kejn je po deseti put bio strelac na mečevima igranim na „Boksing dej" što je rekord Premijer Lige. Kapitenu reprezentacije Engleske navijači domaćeg tima pevali su „Izneverio si svoju zemlju", pošto je Kejn u četvrtfinalnom meču promašio penal protiv Francuske. Englezi su tada poraženi sa 2:1 i završili učešće na Mundijalu.