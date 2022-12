Gradonačelnica Niša: Voda i vazduh nisu zagađeni amonijakom

U ovom trenutku Niš se snabdeva vodom sa izvorišta i iz rezervoara, da vode ima dovoljno, te da Nišlije ne bi trebalo da brinu

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski izjavila je da su merenja pokazala da amonijaka nema u niškoj gradskoj vodi, ni i u vazduhu u ovom gradu kao ni njegovoj okolini. Ona je za Tanjug izjavila da Nišlije ne bi trebalo da brinu o vodosnabdevanju, iako je sinoć isključena fabrika za prečišćavanje vode koja vodu doprema iz Nišave. - Uradili smo to iz predostožnosti misleći da će tokom noći talas koji Nišavom stize iz Pirota da stigne do Niša. Međutim, to se nije