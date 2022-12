Škole, vrtići i preduzeća ni sutra ne rade u Pirotu

Škole, vrtići i preduzeća neće ni sutra raditi u Pirotu, saopštio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić nakon sednice Gradskog Štaba za vanredne situacije.

On je kazao da dosadašnja analiza Zavoda za javno zdravlje pokazuje da je voda ispravna za piće u Pirotu i okolnim mestima ali da će u selu Stanučenje, koje je u blizini mesta gde su iskliznula četiri vagona, biti i dalje cisterne vode za piće. On je dodao da se očekuje da tokom narednih dana se prvo uklone cisterne koje nisu ispale iz šina a da onda krene i sanacija četiri cisterne koje su se prevrnule na pruzi kod Sopotskog Hana na pruzi od Staničenja do Pirota