Turčin uhapšen u Surdulici zbog krijumčarenja: Kod osumnjičenog u kombiju pronađeno 10 državljana Avganistana

Policija je u toku noći u Surdulici, u kombi vozilu marke „reno“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla deset državljana Avganistana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici uhapsili su U.P. (41) državljanina Turske, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Policija je u toku noći u Surdulici, u kombi vozilu marke „reno“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla deset državljana Avganistana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu